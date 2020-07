Un vero e proprio “blitz” per sostenere il Bari nella corsa alla Serie B. Stasera c’è la finale playoff di Serie C, ma i tifosi pugliesi hanno messo in atto una “operazione” di supporto tappezzando la città di Bari di striscioni, arrivando fino al Mapei Stadium di Reggio Emilia per dare la carica alla squadra di Vivarini.







Lo striscione più eclatante è proprio quello del gruppo Bulldog 1991 che a Reggio Emilia ha lasciato scritto: “Vinciamo l’ultima Battaglia (con la B evidenziata di rosso”. Lo striscione una volta individuato è stato rimosso.

In diversi quartieri di Bari, invece, dalla stazione centrale alla cattedrale fino al lungomare Vittorio Veneto, il messaggio è solo uno: “DoBBiamo vincere!”. Con due “B” evidenziate di rosso, ovviamente.

