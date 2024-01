Foggia – Taranto in tv e streaming: c’è la diretta in chiaro, quando e dove vederla, canale / Serie C

Il Foggia, tornato a vincere nell’ultima giornata contro il Monterosi, affronta nel derby il Taranto, quinto e in striscia positiva da quattro gare. Calcio d’inizio alle ore 16.15 di oggi, sabato 6 gennaio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro.

FOGGIA – TARANTO IN TV E STREAMING LIVE: C’È LA DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO

Il derby pugliese sarà tramesso in chiaro da Antenna Sud, canale 14 del Digitale Terrestre (NOTA BENE – L’emittente non produce diretta streaming). La partita sarà inoltre visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 251. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.