Formula 1, gara Monza (GP Italia): streaming gratis e tv, diretta in chiaro, dove vederla, a che ora ​​

La Ferrari prova a riscattare la stagione con il gran premio di casa: a Monza, si parte alle ore 15:00 di oggi, domenica 7 settembre. Ma dove vedere la gara in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta gratis e in chiaro.

INFO TV IN CHIARO E STREAMING GRATIS FORMULA 1 GRAN PREMIO DI ITALIA A MONZA: ORARIO GARA, DOVE VEDERLA, LINK

Tutto il weekend andrà in onda in diretta tv anche su Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky). Il live streaming di Sky sarà disponibile anche su NOW (vedi QUI) e sul servizio Sky Go. NOTA BENE: l’offerta del servizio streaming ufficiale della Formula 1 potrebbe variare da Paese a Paese e non comprendere le dirette dei weekend di gara (VEDI QUI).

La messa in onda in chiaro anche della gara (domenica 7 settembre alle ore 15:00) sarà in differita alle ore 18.00 (canale 8 del digitale terrestre e Tivùsat; 125 della piattaforma Sky – QUI lo streaming gratis di tv8).



