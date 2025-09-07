GdS – “Avella, adesso è ufficiale. Verre non sblocca Bereszynski”

Avella è arrivato. L’ex giocatore del Brescia ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione, scegliendo la maglia numero 30. Il classe 2000 ricoprirà il ruolo di vice Joronen, in attesa del rientro a disposizione di Gomis e Bardi dai rispettivi infortuni.

La situazione relativa alla difesa resta invariata e, al momento, non è detto che si registrino novità significative. La società ha raggiunto un accordo di massima con Bereszynski; tuttavia, il suo arrivo è subordinato all’uscita di Verre. Quest’ultimo, escluso dal progetto tecnico, è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Le uniche opportunità sono attualmente all’estero, dove il mercato è ancora aperto. Nei giorni scorsi sono emerse alcune possibilità dalla Grecia, ma al momento non si registrano sviluppi concreti. Nel frattempo, Verre rimane fermo in attesa di definire il proprio futuro. Lo scrive il Giornale di Sicilia.



