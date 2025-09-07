Basket, Italia - Slovenia in tv e streaming: dove vederla in chiaro e diretta, canale, orario / ottavi Eurobasket - Europei ​​

L’Italia affronta la Slovenia negli ottavi di finale degli Europei di basket. Ma dove vedere la partita in tv o in streaming?

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI BASKET IN DIRETTA TV E STREAMING / LINK LIVE SKY, ITALIA – SLOVENIA

Il match – palla a due alle ore 17:30 di oggi, domenica 7 settembre – sarà visibile in chiaro su Rai Sport (canale 58) e in streaming su Rai Play.

Il match si può inoltre guardare live in tv su Sky Sport, su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e Sky Sport Basket (canale 205). In diretta streaming, la partita sarà trasmessa da Sky anche sull’app del servizio Sky Go e su NOW (vedi QUI). Il match è disponibile anche su Dazn.



