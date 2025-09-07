Sinner – Alcaraz, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / US Open ​​

È ufficiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale dell’US Open 2025, e l’evento sarà trasmesso in chiaro! Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di tennis e tifosi italiani, che potranno seguire il match comodamente anche senza abbonamenti a pagamento. Scopri qui tutti i dettagli su dove vedere Sinner-Alcaraz in TV, in streaming, l’orario e il canale.

📆 Quando si gioca la finale Sinner – Alcaraz?

La finalissima dell’US Open 2025 tra Sinner e Alcaraz si disputerà domenica 7 settembre alle ore 20.00.

📺 Dove vedere Sinner – Alcaraz in TV e streaming?

La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre). La partita è inoltre visibile su Sky Sport uno (canale 201 di Sky) e Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky), lo streaming sarà disponibile su Sky Go e Now.



