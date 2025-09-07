Mondiali, finale volley femminile: Italia – Turchia. Dove vederla in diretta in chiaro, tv, streaming, canale, orario
L’Italia di Volley femminile si gioca la medaglia d’oro ai Mondiali nel match contro gli Stati Uniti. Ma quando sarà la partita? Dove vedere la partita in diretta tv e streaming? A che orario inizia?
DOVE VEDERE I MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILE IN DIRETTA TV E STREAMING / LINK LIVE SKY, ITALIA – TURCHIA
L’inizio della partita tra Italia e Turchia è in programma alle 14.30 (ora italiana) di domenica 7 settembre. I mondiali sono trasmessi dalla Rai in chiaro su Rai 1 in tv,anche in HD sul canale 501 del digitale terrestre e sul 101 di TivùSat (in streaming su RaiPlay).