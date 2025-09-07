Mondiali, finale volley femminile: Italia - Turchia. Dove vederla in diretta in chiaro, tv, streaming, canale, orario ​​

L’Italia di Volley femminile si gioca la medaglia d’oro ai Mondiali nel match contro gli Stati Uniti. Ma quando sarà la partita? Dove vedere la partita in diretta tv e streaming? A che orario inizia?

DOVE VEDERE I MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILE IN DIRETTA TV E STREAMING / LINK LIVE SKY, ITALIA – TURCHIA

L’inizio della partita tra Italia e Turchia è in programma alle 14.30 (ora italiana) di domenica 7 settembre. I mondiali sono trasmessi dalla Rai in chiaro su Rai 1 in tv,anche in HD sul canale 501 del digitale terrestre e sul 101 di TivùSat (in streaming su RaiPlay).