Mondiali, finale volley femminile: Italia – Turchia. Dove vederla in diretta in chiaro, tv, streaming, canale, orario

Redazione 07/09/2025 08:00

L’Italia di Volley femminile si gioca la medaglia d’oro ai Mondiali nel match contro gli Stati Uniti. Ma quando sarà la partita? Dove vedere la partita in diretta tv e streaming? A che orario inizia?

DOVE VEDERE I MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILE IN DIRETTA TV E STREAMING / LINK LIVE SKY, ITALIA – TURCHIA

L’inizio della partita tra Italia e Turchia è in programma alle 14.30 (ora italiana) di domenica 7 settembre. I mondiali sono trasmessi dalla Rai in chiaro su Rai 1 in tv,anche in HD sul canale 501 del digitale terrestre e sul 101 di TivùSat (in streaming su RaiPlay).

