CorSport - "Sempre Gomes. Cento battaglie per il Palermo" ​​

Claudio Gomes raggiunge quota 100 presenze. Bastano pochi minuti a Bolzano, sia da titolare che da subentrato, per permettere al francese di raggiungere un traguardo significativo in questa nuova era rosanero: la tripla cifra di apparizioni complessive tra campionato, playoff e Coppa Italia.

Sarà il primo straniero dell’era City a raggiungere le cento partite, mentre nel roster attuale solo Brunori e Segre lo precedono come numero assoluto di presenze. È emblematico che questo risultato spetti proprio a lui, unico giocatore finora arrivato direttamente dal City e rapidamente diventato un beniamino dei tifosi.

Dotato di grande lucidità tattica, Gomes ha portato a Palermo energia e una scuola calcistica maturata in club prestigiosi (dopo il Paris Saint-Germain, prima del Manchester City). Tuttavia, attende ancora una consacrazione che potrà concretizzarsi solo con la promozione in categoria superiore.





Alcuni interessamenti dalla Serie A si sono manifestati, ma la sua intenzione rimane quella di affermarsi ulteriormente con questa maglia. Tutti gli allenatori che si sono succeduti negli anni lo hanno valutato come un centrocampista dinamico e moderno, dotato di notevole intelligenza tattica; raramente è stato escluso per scelta tecnica.

La sua quarta stagione in rosa dovrà essere quella decisiva. Inzaghi prevede di alternarlo nelle consuete rotazioni a centrocampo; dopo un avvio condizionato da un leggero infortunio che lo ha costretto a saltare i primi due impegni ufficiali, Gomes è destinato a tornare titolare nella partita di Bolzano. Lo riporta il Corriere dello Sport.