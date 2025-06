Formula 1, gara Austria: c’è la diretta in chiaro? dove vedere la F1 / GP Austria

La F1 va in scena con il GP di Austria. Oggi è il giorno delle gara. Ma dove seguire tutto in tv e live streaming? Per l’occasione NON c’è la diretta in chiaro.

F1, gara Austria: Dove vedere in tv e streaming gratis? Quali orari in diretta e differita?

La diretta tv sarà su Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky), domenica 29 giugno alle ore 15.00. Il live streaming di Sky sarà disponibile anche su NOW (vedi QUI) e sul servizio Sky Go. In chiaro su TV8 la gara sarà visibile in differita dalle ore 18.30 di oggi (canale 8 del digitale terrestre e Tivùsat; 125 della piattaforma Sky – QUI lo streaming gratis di tv8).

NOTA BENE: l’offerta del servizio streaming ufficiale della Formula 1 può variare da Paese a Paese e – in alcune località – non comprendere le dirette dei weekend di gara (VEDI QUI).