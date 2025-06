Calciomercato Trapani: vicino Vazquez del Monopoli. Sabatino rinnova

Continua a prendere forma il nuovo Trapani, che ha l’inevitabile obiettivo di migliorare l’undicesima posizione della scorsa stagione. Dopo gli arrivi di Di Noia, Grandolfo, Podrini e Nicoli – annunciati direttamente dal patron Antonini tramite il suo profilo X – i granata sono pronti a piazzare un altro colpo importante in attacco.

Il club siciliano, infatti, sarebbe ormai a un passo dall’ingaggio di Federico Vazquez dal Monopoli. L’attaccante argentino, che nella scorsa stagione in biancoverde ha totalizzato 16 presenze e 5 gol e ha già vestito le maglie di Siracusa e Catanzaro, rappresenterebbe il secondo acquisto di spessore dal club pugliese dopo quello di Grandolfo.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Il Trapani ha infatti ufficializzato anche il rinnovo di Sergio Sabatino, capitano nella passata stagione, che resterà in granata per un altro anno. Il difensore, che dal suo ritorno in Sicilia ha collezionato 88 presenze, ha commentato con entusiasmo: “Sono molto soddisfatto e felice di firmare il mio rinnovo con il Trapani. Ringrazio il Presidente per la fiducia e il mister per aver creduto in me”.





