Formula 1, (GP Las Vegas): streaming gratis e tv, diretta in chiaro, dove vederla, a che ora

La Formula 1 fa tappa a Las Vegas: va in scena la gara. Ma dove vederle in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta gratis e in chiaro?

INFO TV IN CHIARO E STREAMING FORMULA 1 GRAN PREMIO LAS VEGAS: ORARIO, DOVE VEDERLA, LINK

Il programma del weekend prevede la messa in onda della gara (domenica 24 novembre alle ore 7) in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky). Il live streaming di Sky sarà disponibile anche su NOW (vedi QUI) e sul servizio Sky Go. Le qualifiche saranno visibili in chiaro ma in differita su Tv8 alle 14.

NOTA BENE: l’offerta del servizio streaming ufficiale della Formula 1 potrebbe variare da Paese a Paese e non comprendere le dirette dei weekend di gara (VEDI QUI).