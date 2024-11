Coppa Davis, Italia – Australia: c’è la diretta in chiaro? Dove vedere in tv e streaming

L’Italia sfida l’Australia nella semifinale di Coppa Davis. La partita è in programma sabato 23 novembre a Malaga a partire dalle ore 13. Ma dove vedere il match in diretta tv e streaming? C’è anche la diretta in chiaro?

ITALIA – AUSTRALIA, C’È LA DIRETTA IN CHIARO: DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING IL MATCH DI COPPA DAVIS

La partita sarà visibile in chiaro. Sulla tv pubblica verranno trasmesse su Rai 2 le partite degli italiani. Il live streaming sarà disponibile sul sito e sull’app del servizio Raiplay (vedi QUI).

La Coppa Davis è trasmessa integralmente in diretta tv su Sky Sport: il canale di riferimento è Sky Sport Tennis (numero 203 della piattaforma Sky su satellite e fibra ottica), ma per l’occasione Italia – Australia sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky e 472/482 del digitale terrestre). La Coppa Davis è inoltre disponibile anche in streaming per gli abbonati Sky che potranno usufruire del servizio tramite la app Sky Go. La diretta streaming è disponibile anche su Now (vedi QUI).