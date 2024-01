Frenata Milan, la dirigenza prende tempo | Pioli inizia a tremare

Con l’inizio del nuovo anno sono molte le squadre che saranno costrette a correggere il tiro, soprattutto in questo mese. L’apertura del mercato, infatti, consente a tutte le squadre della Serie A di poter ripensare alle proprie rose, facendo gli aggiustamenti adatti per competere nel migliore dei modi.

Il mondo del calcio è molto particolare quando si parla di come il tifo viene vissuto dai supporter, specialmente in Italia. Tutta la settimana si aspetta che le squadre di Serie A scendano in campo per assistere allo spettacolo che più è apprezzato a livello nazionale, ma ci sono anche altri momenti che vengono vissuti con molta attesa.

Questi sono principalmente due: la sessione estiva e quella invernale di mercato. Il calciomercato infiamma sempre le speranze e le opinioni dei tifosi e degli addetti ai lavori. La possibilità di acquistare giocatori promettenti è sempre inebriante per il tifo.

Le società, però, non devono lasciarsi trascinare da questa ubriacatura. Lo scopo di ogni squadra durante il mercato, infatti, è quello di rinforzare l’organico e coprire le posizioni che al momento risultano deboli.

Il tutto ha lo scopo di portare il proprio club a competere per i risultati che erano stati prefissati. Ciò è vero soprattutto per il mercato di gennaio, una vera e propria sessione di riparazione che nel tempo ha visto anche colpi strabilianti.

Il calciomercato apre le porte

Di certo nessuna delle squadre del campionato si può dire perfetta ad oggi. L’Inter sembra avere l’organico migliore della classe, ma nulla di paragonabile, per fare un esempio, al Napoli schiacciasassi dell’annata precedente.

La Juventus cercherà di piazzare il colpo Scudetto per agguantare i rivali nerazzurri, mentre il Milan ha una coperta molto corta che deve in qualche modo allungare. Per questo motivo, da tempo la dirigenza sta seguendo Lilian Brassier.

Le intenzioni della dirigenza rossonera

Brassier è un difensore di nazionalità francese che milita al Brest. Classe ’99, si tratta di un giovane duttile, che si può adeguare a giocare sia da centrale a quattro sia da sinistro a tre. Si tratta di un profilo ampiamente apprezzato dalla dirigenza del Milan.

La concorrenza sul giocatore, però, è piuttosto agguerrita. Il Brest vuole concludere per 10 milioni, senza giri di prestiti e clausole. La presenza di Porto e Monaco, però, potrebbero far lievitare il prezzo: vedremo se si coglierà l’occasione oppure no.