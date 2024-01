Palermo, termina il mini-ritiro a Torretta: gli allenamenti riprendono lunedì

Il Palermo ha svolto l’ultimo allenamento del mini-ritiro voluto da Eugenio Corini per approcciare il nuovo anno. I rosanero, da giorno 3 gennaio, hanno svolto doppie sedute giornaliere, dormendo in una struttura vicina al centro sportivo di Torretta.

Oggi, sabato 6 gennaio, i rosanero hanno svolto una seduta mattutina, l’ultima del mini-ritiro. Il Palermo, diviso in due gruppi, ha svolto un’attivazione e mobilità e potenza aerobica. La preparazione in vista del prossimo match contro il Cittadella riprenderà lunedì pomeriggio.

Corini ha quindi concesso un giorno di riposo ai giocatori, che torneranno in campo lunedì per preparare la sfida col Cittadella, in programma sabato 13 gennaio alle ore 14.

LEGGI ANCHE

PALERMO, TRATTATIVA BEN AVVIATA PER RANOCCHIA

PALERMO, PER VALENTE C’È IN POLE IL CESENA