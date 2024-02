Furlan: “Ho preferito Catania a categorie superiori, un ritorno nato all’improvviso”

“E’ una cosa nata all’improvviso. Dopo avere concluso la mia avventura a Perugia facendo la risoluzione abbiamo avuto un contatto ed è stato tutto molto veloce e voluto”.

Lo dice il neo portiere del Catania, Jacopo Furlan, ai canali ufficiali del club. “C’era grande volontà da entrambe le parti. Si erano profilate diverse opportunità anche in categoria superiore ma ha prevalso questo sentimento”.

Il giocatore parla di “rivalsa. Sono stato qua in un periodo difficile dove le cose non andavano bene, avevo grande voglia di tornare e dimostrare. Sono tornato a Catania per essere a disposizione e dare il meglio di me stesso”, conclude.