Polito: “Fatto il mercato che volevamo. Ora regaliamo qualche gioia al Bari”

“La pagella del calciomercato? Non do voti, sicuramente abbiamo fatto quello che volevamo fare in ruoli difficili”. Sono le parole di Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, al termine della sessione invernale di mercato.

Polito parla poi del momento complicato della sua squadra: “Questo è il primo momento di difficoltà della mia gestione – dice il ds a Passione Bari Radio Selene – i tifosi hanno manifestato civilmente. Ora dobbiamo stare uniti, bisogna arrivare ad un obiettivo: quello di migliorare la situazione. Stiamo vivendo delle difficoltà, adesso vogliamo portare qualche soddisfazione alla città.”