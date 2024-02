Verde rimane allo Spezia, D’Angelo: “Sono molto soddisfatto, è un giocatore importante”

Daniele Verde, dopo una lunga trattativa col Palermo, è rimasto allo Spezia. Uno degli artefici della permanenza in Liguria dell’attaccante è Luca D’Angelo, che lo ha fortemente voluto per ‘salvare’ la squadra.

Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, commenta così la situazione: “Sono molto soddisfatto di avere ancora qui Daniele Verde, che è un calciatore importante per noi e che sta dando molto a questa squadra, sotto tutti i punti di vista”.

“Il mercato era molto complicato – continua – la società si è mossa bene e sono contento della conferma di Moro: in queste categorie pochissimi calciatori possono essere determinanti singolarmente. Per il resto contano le motivazioni, la voglia di stare qui e la spinta del gruppo. Ripeto, il club ha operato in una situazione non semplice”.

