Sinner, la vittoria non basta: grande delusione in Italia | È successo tutto in queste ore

Il grande successo mondiale del tennista italiano porta con sé un’ombra del tutto inaspettata. La decisione di Jannik fa discutere tutti.

In questi ultimi giorni si sta parlando solo ed esclusivamente del grande campione italiano Jannik Sinner. Il tennista, nato a San Candido il 16 agosto del 2001, sin dallo scorso mese di ottobre aveva ottenuto la quarta posizione nel ranking ATP, eguagliando il record di Adriano Panatta.

Ricordiamo che proprio lo scorso anno è stato semifinalista a Wimbledon e, insieme a Matteo Berettini, ha disputato i quarti di finale in tutti i Major. Nonostante sia cresciuto in una famiglia madrelingua tedesca, i suoi genitori lavorano in un rifugio del Trentino Alto Adige.

Ormai, si parla solo di lui soprattutto per aver trionfato agli Australian Open, dapprima battendo Andrej Rublev e poi il pluricampione in carica Novak Djokovic. Quest’ultimo era risultato imbattuto nelle precedenti 10 semifinali e precisamente negli ultimi 33 incontri che ha disputato a Melbourne.

Nella finalissima, Sinner ha battuto anche Daniel Medvedev recuperando uno svantaggio di ben due set. Ormai, è il tennista italiano più vittorioso di sempre, avendo superato anche i record di Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli.

Il talento di Sinner

Rispetto all’erba e alla terra rossa, preferisce sicuramente giocare sul cemento in quanto mostra tutta la sua potenza e la velocità nel districarsi su questo tipo di terreno. Un tennista dalla grande tempra, nonostante la sua giovane età.

Sembra essere diventato lo spauracchio dei suoi avversari che non lo vedono più come un novellino ma come un vero campione in grado di dare filo da torcere a chiunque. Ormai, però, sembra che in Italia si stia parlando di lui anche per altri motivi.

Niente Sanremo per Jannik

Infatti, sembra che Amadeus lo voglia per il prossimo Festival di Sanremo ospite in una delle serate. Il tennista, però, non è ancora certo se potrà partecipare o no, in quanto in questo periodo della sua carriera c’è grandissima cura e tutela, anche soprattutto per la sua giovane età. Amadeus, però, ha confermato che in ogni caso qualsiasi decisione presa dal campione italiano sarà ben accetta.

Secondo quanto riportato da la gazzetta dello sport, però, sembra che Sinner abbia rifiutato la possibilità di prendere parte alla kermesse musicale più famosa d’Italia in quanto deve lavorare sodo e restare concentrato per i prossimi impegni imminenti. Amadeus e il pubblico, però, sperano che possa esserci una sorpresa last minute.