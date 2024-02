Aronica: “Palermo strano, curioso. Il progetto è serio ma la Serie B è la Serie B”

Salvatore Aronica è stato intervistato per Pianeta Serie B e ha parlato del cammino del Palermo nel campionato di Serie B, ricordando anche la sua esperienza in rosanero.

“Il Palermo è strano, curioso – afferma – . Sono convinto che dopo il Parma sia la rosa più attrezzata, la tendenza della società racconta di come alle spalle ci sia un progetto serio, ma la Serie B è sempre la Serie B, un campionato lungo e insidioso”.

Aronica parla della sua esperienza in rosanero nel 2013: “Quando sono arrivato io il Palermo si ritrovava in una situazione molto difficile, Zamparini al timone e un’aria negativa che soffiava. Era inevitabile succedesse una cosa del genere come la retrocessione, e poi il fallimento, non c’era programmazione. Basti sapere che io ho cambiato due direttori sportivi e 4 allenatori in pochissimo tempo. L’unico rammarico è quello, ero nella squadra della mia città e volevo rendere orgogliosi tutti i miei amici e tutta la gente che mi seguiva ma l’annata è stata davvero balorda“.

