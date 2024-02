Da Soriano a… De Gea: il mercato degli svincolati è ancora aperto

Il mercato degli svincolati è ancora aperto. C’è tempo fino al 25 febbraio per tesserare i giocatori attualmente sotto contratto e sono diversi i calciatori che potrebbero far comodo alle società, nonostante il lungo periodo d’inattività.

La Salernitana ha annunciato la firma di Jerome Boateng, difensore campione del mondo con la Germania nel 2014, mentre l’Hellas Verona potrebbe presto ufficializzare Kostas Manolas, ex Roma. Lo svincolato col più alto valore di mercato al momento è David De Gea, ex portiere del Manchester United. Jesse Lingard – anche lui ex United – sarà senza contratto ancora per poco visto che è atteso in Corea del Sud per firmare col Seoul FC.

Cerca squadra Josef Martinez, uno dei migliori calciatori della MLS degli ultimi anni ed ex Torino. Dagli Stati Uniti, dopo buone stagioni, possono approdare in Europa da svincolati anche calciatori come Jamiro Monteiro, Carlos Vela o il nazionale statunitense Kellyn Acosta.

Lo svincolato italiano col più alto valore di mercato è Roberto Soriano – ultima esperienza al Bologna – poi ci sono Marco Benassi e Stefano Okaka. Occhio anche a Filippo Falco, ala destra rimasta senza contratto dopo l’avventura alla Stella Rossa.

LEGGI ANCHE

ARONICA: “PALERMO, IL PROGETTO È SERIO MA LA SERIE B È LA SERIE B”