Caso rifiuta tutte le destinazioni, Frosinone irritato: out anche col Milan

Il comportamento di Giuseppe Caso non è piaciuto al Frosinone. La società giallazzurra lo ha messo sul mercato ma il giocatore ha rifiutato tutte le destinazioni, tra le quali il Palermo e altri club di Serie A.

In merito si è espresso l’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa prima del Milan: “Se ne occuperà il direttore con una conferenza. Non saranno convocati né Caso, né Baez, né Bidaoui perché erano in procinto di partire”.

Il Frosinone è irritato dalla situazione che si è venuta a creare e potrebbe valutare anche di mettere Caso fuori squadra. Ulteriori dettagli verrano forniti da Guido Angelozzi: il direttore dell’area tecnico-operativa interverrà in conferenza stampa per spiegare meglio cosa è successo.

