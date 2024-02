Johnsen alla Cremonese, Vanoli polemico: “Ci siamo fatti un autogol”

Paolo Vanoli non nasconde la delusione per la cessione di Dennis Johnsen alla Cremonese. L’allenatore del Venezia, intervenuto in conferenza stampa, critica la scelta della società, ritenendo “incomprensibile” rafforzare una diretta concorrente per la promozione diretta in Serie A.

“Avevo già espresso al direttore Antonelli il mio diniego a questa cessione – afferma – . Parlo di motivi sportivi, non per Dennis, ma perché settimana scorsa sono stato informato che il mercato è stato bloccato per una pendenza Fifa. Ci siamo fatti un autogol, è incomprensibile rafforzare una diretta concorrente alla Serie A, con un ragazzo a un anno dalla scadenza perché ha fatto i capricci”.

“Essere mandato via per i capricci ci può anche stare, ma non con il mercato chiuso e non per rafforzare una diretta concorrente, vuol dire che gli obiettivi economici non corrispondono con quelli sportivi e quindi dobbiamo chiarirci – continua – . L’assenza di Johnsen non mi comporta niente, ho un gruppo di giocatori che sa fare il suo dovere, se ci sarà qualche sistemazione tattica da fare la faremo”.

