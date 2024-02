Foggia – Catania, divieto di vendita biglietti ai residenti in Sicilia

Il prefetto della Provincia di Foggia ha deciso e per i tifosi rossazzurri è un duro colpo. Lucarelli non potrà, infatti, contare sui propri sostenitori in vista della gara tra i rossoneri e il Catania.

La gara è in programma oggi (venerdì 2 febbraio alle ore 20.45) allo stadio “Pino Zaccheria” ed è valevole per la ventiquattresima giornata del campionato Serie C, ma è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sicilia.