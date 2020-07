“Panca rebus”. E’ il titolo di oggi della Gazzetta dello Sport edizione Sicilia, che si concentra sulla scelta dell’allenatore ideale per la panchina del Palermo. Fabrizio Vitale analizza i tanti nomi che ruotano attorno alla società, come quello di Caserta “per esempio, che sembrava in pole position e si è andato sgretolando col passare dei giorni”.

Piace anche il nome di Roberto Boscaglia, ma l’allenatore deve ancora concludere la stagione con la Virtus Entella, club con il quale ha ancora un anno di contratto. Discorso diverso per Vincenzo Italiano di cui lo Spezia non intende privarsi. Per Pecchia, invece, c’è odore di Spagna.





Quello di Giuseppe Scienza, sarebbe una pista che ancora deve essere approfondita. Mentre l’allenatore proveniente da Barcellona Pozzo di Gotto Raffaele del Potenza “non è in cima alla lista dei gradimenti – scrive Vitale -“.

Ci sono però altri due nomi che la società segue con interesse: quello di Massimiliano Alvini e di Sottil. Il primo ha vinto la finale playoff con la Reggiana, l’altro si è insediato da poco a Pescara, con l’obiettivo di salvare la Serie B degli abruzzesi”.

