“Una sosta utile per rivedere presto il Palermo straniero al top”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per introdurre il tema degli stranieri rosanero, dai giovani a caccia di riscatto a Mario Alberto Santana che spera di poter recuperare in vista di un finale di stagione che rischia di allungarsi.

Fabrizio Vitale sottolinea: “La legione straniera del Palermo è variegata così come dimostrato dalla stagione nella quale spesso hanno lasciato il segno. Sono sette, per l’esattezza, ognuno con una storia diversa da raccontare. A Palermo hanno voluto creare un punto di partenza o di rinascita. Da Marong, Doda e Kraja, passando per Martin e Martinelli per finire a Santana e Mauri, vivono questo momento di emergenza su piani differenti, pensando a cosa sarà quando il ritorno alla normalità concederà con il ritorno sul campo”.

Marong attende la propria occasione dopo aver trovato accoglienza a Palermo, gli albanesi Doda e Kraja attendono di poter tornare a divertirsi in allenamento e (nel caso del centrocampista) ricaricare le batterie dopo un avvio dirompente. C’è Martin che resta in contatto con la famiglia via Skype e chi invece (Santana e Mauri) la famiglia ce l’ha qui a Palermo. Tutti con la speranza di poter tornare presto in campo.

