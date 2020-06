“Un no mascherato da sì“. Scrive così Benedetto Giardina, che sulle pagine del Giornale di Sicilia analizza la lettera di risposta dell’ex vicepresidente, Tony Di Piazza, a Dario Mirri a riguardo del centro sportivo.

Di Piazza ha comunicato la propria disponibilità a partecipare, c’è il benestare per l’investimento ma a una condizione: le risorse necessarie per realizzare l’impianto non dovranno essere aggiuntive rispetto al capitale da 15 milioni.







Sta proprio qui il nodo: la controparte, infatti, sta valutando la creazione di una società a parte (controllata da Hera Hora) tramite la quale investire sul centro sportivo con una spesa extra budget. I 15 milioni già sottoscritti, insomma, sono destinati solo allo sviluppo sportivo del Palermo.

Di Piazza, quindi, vorrebbe far rientrare il progetto del centro sportivo all’interno della sua quota d’investimento da versare fino alla stagione 2021/22: 6 milioni di euro (2.7 già immessi nel capitale).

