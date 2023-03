MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo torna in campo dopo la sosta per le nazionali ma lo fa in totale emergenza. Sono ben nove gli indisponibili per la trasferta di Parma, gara molto importante per la corsa ai playoff.

Salvatore Orifici, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che il Palermo si ritrova nella stessa identica situazione del 17 marzo, con una sfilza di calciatori indisponibili tra infortuni e la febbre che ha ‘colpito’ i rosanero negli ultimi giorni. Sul volo per l’Emilia sono saliti in venti, fra loro anche l’attaccante Lo Coco della Primavera.

Il reparto con più assenze è la difesa. L’indisponibilità di Marconi era nota mentre quella di Nedelcearu è un po’ a sorpresa; il rumeno è tornato febbricitante dall’esperienza in nazionale, quindi Corini dovrà ridisegnare il pacchetto arretrato senza i due ‘pilastri’. È out anche Bettella quindi ci potrebbe essere spazio anche per Orihuela.

Si punta a recuperare Verre almeno per la panchina. Il centrocampista è stato fermato dalla febbre, non è convocato e non è partito con il resto della squadra ma potrebbe raggiungere i compagni in giornata nel caso stia bene.

LEGGI ANCHE

AMELIA: “IL PALERMO PUÒ RIPETERE IL PERCORSO DELLA SCORSA STAGIONE”

PARMA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA – PALERMO, I CONVOCATI DI CORINI