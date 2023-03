MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Marco Amelia ha indossato, anche se per una sola stagione, le maglie di Palermo e Parma nella sua carriera. L’ex portiere, che ora ha intrapreso il percorso da allenatore, è stato intervistato per il Giornale di Sicilia e ha analizzato la sfida tra le due squadre, decisiva per la corsa playoff.

“È uno dei primi scontri diretti per i playoff – afferma – . Perdere per una delle due squadre potrebbe significare perdere terreno per restare agganciati alle prime otto posizioni. Ricordi di Palermo? È stata un’annata da protagonista in una città meravigliosa“.

“Il Palermo quest’anno ha iniziato in sordina e invece ha lavorato molto bene, con Corini che è stato molto bravo, insieme al club, a dare quella tranquillità che ha permesso alla squadra di esprimersi al meglio. I rosa possono dire la loro e magari provare a ripetere quello che è stato il percorso della scorsa stagione“, continua.

Amelia parla anche dell’importanza del City Group: “Ha avuto un impatto positivo, dando continuità al lavoro di Mirri. Ha portato una ventata di grande entusiasmo e la professionalità che serve per alzare l’asticella e riportare il Palermo ad alti livelli“.

