GdS – “Festival al Barbera e Bari asfaltato, il Palermo torna a prendere quota”

“Palermo a valanga in una partita senza storia“. Queste le parole di Carlo Brandaleone nel suo incipit sul Giornale di Sicilia. Il giornalista evidenzia il successo netto per 3 a 0 contro il Bari dei rosa che non hanno subito reti dopo circa tre mesi.

Una gara ritenuta a senso unico, con i rosanero che hanno sfruttato al meglio i neoacquisti. Al contrario, il Bari è apparso sottotono ed è stato sovrastato dal gruppo di Corini.

Il Palermo ora “si ricandida per un posto da assoluto protagonista. In attesa di scoprire quanto può aggiungere a questa squadra il talento del giovane Traorè”, si legge.