Lucarelli: “Non abbiamo rubato nulla. Coppa Italia? Forse una scorciatoia ma…”

“Con il loro cambio d’allenatore che porta qualcosa in più in termini di motivazioni e il mercato era una partita a scatola chiusa”. Questa l’opinione di Cristiano Lucarelli dopo il pari del suo Catania contro il Foggia.

“Abbiamo sofferto, paradossalmente, meno in inferiorità numerica che nel primo tempo in cui abbiamo sbagliato tantissimo; considerato l’uomo in meno non abbiamo rubato nulla. Dobbiamo migliorare, ma c’è stata un’importante risposta”.

“È vero che la Coppa Italia può essere una scorciatoia ma affrontiamo 18 partite in 74 giorni. Il nostro nemico è il tempo e con i tanti impegni ravvicinati dobbiamo stringere i denti e saper soffrire come oggi, non ci sono alternative”.