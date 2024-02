Palermo – Bari 3 – 0, le pagelle dei quotidiani

Il Palermo vince, convince e strapazza il Bari compiendo un passo importante per il prosieguo del campionato. Solo voti alti sui maggiori quotidiani per i rosanero che sono tornati a non subire reti.

Le pagelle dei quotidiani

Giornale di Sicilia: Pigliacelli 6; Diakité 7 (dal 36′ s.t. Graves s.v.), Nedelcearu 6, Ceccaroni 7, Lund 6; Ranocchia 7.5 (dal 31′ s.t. Coulibaly s.v.), Gomes 6,5, Segre 7; Insigne 6 (dal 20′ s.t. Di Mariano 6,5), Brunori 6,5 (dal 36′ s.t. Soleri s.v.), Di Francesco 6.5 (dal 31′ s.t. Vasic s.v.).

Corriere dello Sport: Pigliacelli 6; Diakité 7 (dal 36′ s.t. Graves s.v.), Nedelcearu 6.5, Ceccaroni 7, Lund 6.5; Ranocchia 7 (dal 31′ s.t. Coulibaly 6), Gomes 6,5, Segre 7; Insigne 5.5 (dal 20′ s.t. Di Mariano 7), Brunori 6,5 (dal 36′ s.t. Soleri s.v.), Di Francesco 6.5 (dal 31′ s.t. Vasic s.v.).

Tuttosport – In aggiornamento