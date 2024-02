“Air Segre” tra la terra e il cielo: la Lega B omaggia il giocatore del Palermo

“Non sappiamo più come rappresentarlo. AIR SEGRE”. Con queste parole la Lega Serie B rende omaggio al centrocampista del Palermo Jacopo Segre, autore di una rete di testa contro il Bari, la sesta delle sette segnate finora.

Appena una in meno di capitan Brunori. Con una divertente immagine la Lega ha rappresentato un aereo che prende il volo tra la terra ferma e lo stesso Segre (in alto l’immagine). Una giornata superlativa per il calciatore del Palermo.