GdS – “I gemelli del gol risvegliano il Palermo”

“La vittoria che serviva, ma soprattutto una prestazione che certifica che il Palermo è ancora vivo“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il successo dei rosa sul campo della Salernitana, che sancisce il ritorno in zona playoff.

Non c’è dubbio che la vittoria contro la Salernitana sia stata strameritata, nonostante ci siano stati anche stavolta dei fantasmi. Il Palermo ha costruito il successo nel primo tempo, quando ha giocato con una qualità che mai si era vista da inizio campionato. I gol sono stati segnati dalla coppia d’oro Brunori – Pohjanpalo.

È ancora presto per dire se il Palermo ha preso l’abbrivio giusto per i playoff. Servirà subito una controprova domenica prossima al “Barbera” contro la capolista Sassuolo, però i rosanero hanno messo sotto una squadra in salute come la Salernitana, che aveva ottenuto 10 punti nelle ultime 4 partite casalinghe. Sono arrivate risposte importanti, la sosta è stata utilizzata bene.





