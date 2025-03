Salernitana – Palermo 1 – 2, le pagelle dei quotidiani

Voti alti per il Palermo dopo la vittoria sul campo della Salernitana. Le pagelle dei maggiori quotidiani premiano in particolare la grande prestazione di Matteo Brunori, autore del gol che ha sbloccato la partita e dell’assist per Pohjanpalo.

Per Il Giornale di Sicilia i migliori in campo sono stati Brunori e Magnani. Bocciato Le Douaron, l’unico sotto la sufficienza. Ecco i voti: Audero 6, Baniya 6, Magnani 7.5, Ceccaroni 7, Pierozzi 6, Diakité 6, Blin 6.5, Gomes 7, Ranocchia 6, Lund 6.5, Segre 6.5, Vasic s.v., Brunori 7.5, Insigne s.v., Pohjanpalo 7, Le Douaron 5.5.

La Gazzetta dello Sport premia Brunori e Pohjanpalo, i “gemelli del gol” e non ci sono insufficienze, nonostante il secondo tempo un po’ sofferto. Ecco i voti: Audero 6, Baniya 6, Magnani 6.5, Ceccaroni 6.5, Pierozzi 6.5, Diakité 6, Blin 6.5, Gomes 6.5, Ranocchia 6, Lund 6, Segre 6, Vasic s.v., Brunori 7.5, Insigne s.v., Pohjanpalo 7, Le Douaron 6.





Anche Il Corriere dello Sport assegna lo stesso voto a Brunori e Magnani, i migliori. Insufficiente Le Douaron. Ecco i voti: Audero 6, Baniya 6, Magnani 7, Ceccaroni 6, Pierozzi 6.5, Diakité 6, Blin 6.5, Gomes 6.5, Ranocchia 6, Lund 6.5, Segre 6, Vasic s.v., Brunori 7, Insigne s.v., Pohjanpalo 6.5, Le Douaron 5.5.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA