Salernitana, Ferrari: “La squadra c’è. Creato poco, ma la prestazione è stata fatta”

Gian Marco Ferrari, capitano della Salernitana, è stato intervistato da Lira Tv e ha commentato la sconfitta contro il Palermo, che ‘inguaia’ ulteriormente la sua squadra.

“È una sconfitta che non volevamo, cercavamo di dare continuità alle ultime partite – afferma – . La squadra c’è, in campo si è visto, abbiamo creato poco, ma la prestazione è stata fatta. Dobbiamo lavorare, pensando già alla prossima, ci sono sette partite, con cinque scontri diretti”.

“Siamo andati in tilt dopo il primo gol e questo non deve succedere per una squadra che si deve salvare – continua – . La soluzione? Non la so, bisogna fare punti. Ci sono stati passi indietro in fase difensiva, abbiamo preso due gol e questo vuol dire che non abbiamo giocato bene. Bisogna pensare già alla prossima e ragionare partita dopo partita”.





