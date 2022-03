MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Barbera resta il solito fortino, tris alla Vibonese. Il Palermo riparte”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero (oltre alle siciliane di Serie C) con la cronaca della gara, i voti e i commenti dei protagonisti.

Carlo Brandaleone parla di Palermo che stenta per un tempo. E poi dilaga (confermando l’effetto “Barbera” – 37 punti su 48 conquistati in casa): “Il punteggio dice che è stata una vittoria facile, ma non è andata proprio così. […] La partita di ieri non lascerà il segno nella storia del Palermo ma sarà ricordata per una serie di gesti tecnici di assoluto valore”. Il riferimento è soprattutto Brunori che ieri ha eguagliato il record di Sukru per numero di consecutive di partite con una rete segnata.

E lo stesso Brandaleone in ottica classifica avverte: “Parlare di classifica con tutti questi recuperi da giocare ha poco senso ma la squadra di Baldini è viva e – come si dice – fin quando c’è vita c’è speranza”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE DICHIARAZIONI DI BALDINI