“Per gran parte della squadra che ha riportato il Palermo tra i professionisti, questo sarà ufficialmente l’ultimo giorno in rosanero“. Queste le parole utilizzate da Benedetto Giardina, che ne Il Giornale di Sicilia sottolinea come dall’1 luglio cominci una nuova stagione, con la maggior parte dei contratti che non saranno rinnovati.

In otto sono certi della riconferma: Pelagotti, Accardi, Crivello, Lancini, Martin, Martinelli, Santana e Floriano. Con loro ci saranno probabilmente Doda e Lucca, in molti invece vorrebbero restare e rimangono in attesa di una chiamata. Tra questi ci sarebbero i palermitani Ambro e Lucera, ma anche Rizzo Pizza e Vaccaro. Da valutare la situazione di Peretti, che dall’1 luglio potrebbe essere ufficialmente libero dal Verona.







Per quanto riguarda i nuovi innesti, sono stati sondati Matteo Di Piazza del Catanzaro e Manuel Sarao della Reggina. Con un occhio sempre attento sulla situazione riguardante la figura del tecnico: Caserta resta in pole.

