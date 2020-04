La raccolta fondi ‘Insieme per Palermo’ tocca quota 20 mila euro. Questo il dato rilasciato da ‘Il Giornale di Sicilia’, che sottolinea come l’iniziativa degli ex calciatori rosa stia procedendo spedita.

La cifra si somma ai 50 mila euro già stanziati da Fondazione Sicilia e i beni messi a disposizione del Comune da Coop alleanza 3.0.







É possibile donare sulla piattaforma Gofundme (https://www.gofundme.com/f/insiemeperpalermo)

o anche tramite Bonifico Bancario: IBAN: IT70O0502904600CC0040006914 –

BIC: PDSCIT31XXX (per i bonifici esteri)

inserendo come causale “Insieme per Palermo”.

