“Lorenzo Lucca, classe 2000 scuola Toro, regala un sereno Natale al Palermo con un tiro da trenta metri su punizione”. E’ il focus su Lucca di Carlo Brandaleone sulle pagine del Giornale di Sicilia. Il giornalista evidenzia la prova del “baby rosanero” soffermandosi sul gol segnato su punizione che ha permesso alla squadra di Boscaglia di pareggiare e rispondere alla rete di D’Ursi.

Il tiro di Lucca viene definito una “fucilata di destro di rara potenza”. Inoltre, secondo il giornalista, il Palermo ha giocato (soprattutto nel primo tempo) con ordine e non meritava di perdere: aveva, infatti, creato anche due occasioni nette da gol con Rauti e Luperini di testa. Entrambe sprecate. Proprio per questo quella rosa è una squadra definita dalla “doppia faccia”.





Alcuni calciatori, però, non hanno convinto del tutto. Palazzi schierato playmaker dopo l’esperienza in difesa non è riuscito a prendere in mani le chiavi del centrocampo. Odjer, invece, non sembrava a suo agio nel ruolo di mezzala

LEGGI ANCHE

PALERMO, LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA