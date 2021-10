MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo ha dimezzato lo svantaggio dalla capolista e può puntare anche sul calendario per recuperare altro terreno“. Così Benedetto Giardina parla ne Il Giornale di Sicilia delle possibilità del Palermo di avvicinarsi ulteriormente al Bari di Mignani.

Il calendario potrebbe essere alleato dei rosa: la prossima partita è sicuramente complicata, visto che al Barbera arriva l’Avellino. Poi però, sottolinea il quotidiano, arriveranno match contro squadre fuori dalla zona playoff e nelle parti basse della classifica, come Fidelis Andria in trasferta, Potenza e Paganese in casa e Picerno in trasferta.

Il Bari invece nelle prossime due giornate affronterà il Catanzaro al San Nicola e la Juve Stabia in trasferta, per poi vedere il suo calendario diventare più semplice con match come quelli contro Vibonese, Fidelis Andria e Latina.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SUONA LA SVEGLIA DI FELLA E SI BRINDA IN TRASFERTA

SERIE C, NEL GIRONE C REGNA L’INCERTEZZA