MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Contro l’Avellino non rientreranno ne Marconi ne Perrotta. I due difensori mancini del Palermo resteranno fuori per motivi diversi: l’ex Monza per infortunio, mentre l’ex Bari sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica.

Seppur rimanga qualche speranza per Marconi, Filippi dovrebbe confermare lo schieramento difensivo a 4, visti i buoni risultati ottenuti contro la Vibonese. Sarebbe la seconda volta dall’inizio in tutta la gestione Filippi, la quarta se consideriamo gli spezzoni di Torre del Greco e del match contro la Virtus Francavilla.

Da valutare le condizioni di Silipo: come riporta Il Giornale di Sicilia, il calciatore si è sottoposto a degli esami strumentali dopo la botta alla caviglia subita durante il match di Vibo Valentia, che non hanno evidenziato particolari problemi, ma che lo tengono sicuramente sotto osservazione.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SUONA LA SVEGLIA DI FELLA E SI BRINDA IN TRASFERTA

SERIE C, NEL GIRONE C REGNA L’INCERTEZZA