Palermo, rebus portiere: contatti per Klinsmann del Cesena

Il Palermo e la situazione portieri: il club rosanero ha avviato già da alcuni giorni i contatti per Jonathan Klinsmann, portiere di proprietà del Cesena. A rilanciare la notizia è stata la redazione di Gianlucadimarzio.com.

Pippo Inzaghi ha tracciato la linea: Alfred Gomis sembra aver convinto il tecnico e si potrebbe avviare a disputare la stagione da titolare. Al contrario, Sebastiano Desplanches è in partenza, andrà a giocare in prestito e tra le squadre più interessate c’è la Cremonese.

Per questo motivo al Palermo servirà sicuramente un altro portiere: Klinsmann è un classe 1997, figlio d’arte dell’ex attaccante Jurgen, che ha giocato un’ottima stagione con la maglia del Cesena. Il suo arrivo terrebbe alta la competitività tra i due portieri lasciando poi a Inzaghi la decisione su chi schierare.





La sensazione è comunque che senza la partenza di Desplanches il Palermo non farà movimenti per il ruolo del portiere. E’ per questo motivo che la trattativa potrebbe anche non decollare subito.

