Audero, accordo trovato con la Cremonese: sarà il portiere titolare

Emil Audero tornerà a parare in Serie A: la Cremonese ha trovato l’accordo con il Como sulla base di un prestito con diritto di riscatto che porterà il portiere a difendere i pali dei lombardi, freschi neopromossi.

A riportare la notizia è Gianlucadimarzio.com: l’ufficialità arriverà nelle prossime ore e può interessare in maniera diretta il Palermo, che per il portiere indonesiano si era defilato già da un po’. Da capire infatti la situazione di Desplanches, che piaceva e piace alla Cremonese stessa, che a questo punto dovrà decidere il da farsi.

L’interesse del Palermo è ovviamente quello di mandare il giovane estremo difensore a giocare titolare per crescere e non in un un club che non gli permettere di giocare titolare con continuità.





Intanto i rosa si basano sulla sicura permanenza di Gomis e cercano un altro portiere: il profilo per il quale sono già stati avviati i contatti è quello di Jonathan Klinsmann del Cesena.

LEGGI ANCHE

INZAGHI, PAROLA D’ORDINE CHIAREZZA

RITIRO LIVE, LA PUNTATA DEL 25 LUGLIO

RITIRO, GIORNATA DI RIPOSO PER IL PALERMO