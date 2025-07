Palermo, porte girevoli: fiducia a Gomis. Riflessioni sul prestito di Desplanches

Tempo di valutazioni in casa Palermo per quanto riguarda il capitolo portieri. Il club rosanero, senza particolare fretta, sta capendo quali possono essere le opzioni migliori per la stagione 2025/26 e per fare questo si baserà sulle prime impressioni che Pippo Inzaghi sta estrapolando dal ritiro di Chatillon, che verranno per forza di cose completate con ulteriori considerazioni una volta tornati in Sicilia.

Portiere titolare: Gomis ha ottime possibilità

Tra le novità più importanti del ritiro di Chatillon c’è sicuramente quella riguardante Alfred Gomis: il portiere rosa, che la passata stagione è stato ai box per un brutto infortunio a inizio stagione, sta stupendo in positivo Inzaghi. Le principali valutazioni del tecnico derivano dagli allenamenti e chiaramente non dalle amichevoli disputate, poco probanti per il portiere che è stato perlopiù uno spettatore non pagante.

La sensazione è che se il portiere garantirà delle certezze soprattutto a livello fisico avrà la strada spianata verso la titolarità. Il Palermo ha quindi intenzione di “aspettare” le risposte dell’estremo difensore e non teme di arrivare anche ad agosto inoltrato per andare sul mercato.





Desplanches è con le valigie in mano

Il destino del prossimo portiere del Palermo è strettamente legato alla partenza di Sebastiano Desplanches: il giovane portiere rosanero è in uscita, l’intenzione della dirigenza rosa è quella di mandarlo a giocare in prestito detenendo però il cartellino e dandogli dunque la possibilità di crescere, magari in una piazza con meno pretese. Poteva sembrare Cremona la destinazione giusta, ma l’arrivo dell’ex Palermo Audero in grigiorosso potrebbe complicare la trattativa.

L’interesse del club di viale del Fante è infatti quello di mandare Desplanches a giocare con continuità, cosa che farebbe fatica a fare con la Cremonese che si è assicurata Audero. Il giovane portiere rosanero gradirebbe anche la destinazione, affascinato dall’idea di far parte di una squadra che andrà a giocare la Serie A.

Sfumato Audero, al Palermo piace Klinsmann

Il Palermo, in attesa che si sblocchi la situazione Desplanches, si sta muovendo per quello che sarà l’ulteriore portiere (per capire se sarà il primo o il secondo bisognerà aspettare metà agosto). Ai rosa piace Jonathan Klinsmann, portiere classe 1997 in forze al Cesena. I contatti sono stati già avviati ma la conclusione della trattativa, che non è neanche entrata nel vivo, è tutt’altro che vicina.

LEGGI ANCHE

INZAGHI, PAROLA D’ORDINE CHIAREZZA

RITIRO LIVE, LA PUNTATA DEL 25 LUGLIO

RITIRO, GIORNATA DI RIPOSO PER IL PALERMO