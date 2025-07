Palermo, un ospite speciale per il match contro il Manchester City: ci sarà Javier Pastore

Per l’amichevole di lusso contro il Manchester City non mancheranno gli ospiti d’eccezione: il Palermo ha annunciato con un simpatico siparietto social la presenza di Javier Pastore al “Renzo Barbera” per la partita che si disputerà il 9 agosto.

“Ciao ragazzi, ho saputo della partita del 9 agosto. Io casualmente sarò a Palermo, in quei giorni. Ma è rimasto posto per me?”. Pronta la risposta del club rosa: “Grande Flaco, certo lo troviamo sempre un posto per te”.

