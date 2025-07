Serie C, ecco la composizione dei tre gironi per la stagione 2025/26

La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2024/25. Grande curiosità per l’inserimento delle tre seconde squadre: l’Atalanta U23 giocherà nel Girone C con le siciliane, l’Inter U23 (alla prima partecipazione) in quello A, mentre la Juventus Next Gen è stata inserita nel Girone B.

Il campionato di Serie C inizierà il prossimo 24 agosto, per poi chiudersi il 26 aprile 2026 prima dell’inizio dei playoff: nel corso della stagione sono previsti tre turni infrasettimanali (con date ancora da stabilire) e la pausa invernale fissata al 28 dicembre. Il sorteggio dei calendari verrà effettuato venerdì 25 luglio 2025.

La composizione dei gironi

GIRONE A





AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona.

GIRONE B

Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Franciacorta, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro.

GIRONE C

Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani.

