GdS - "Palermo, Avella firma. Verre aspetta proposte" ​​

Il club di Viale del Fante sta operando anche sul fronte difensivo. Con Diakité impegnato con la nazionale maliana (con possibile convocazione per la Coppa d’Africa), la dirigenza rosanero sta valutando l’opportunità di integrare un elemento esperto, individuato nello svincolato Bereszynski.

Tuttavia, tale operazione è strettamente vincolata alla cessione di Verre. Il centrocampista non rientra più nei piani tecnici e il suo rapporto con la società appare ormai deteriorato. La sua cessione rappresenterebbe quindi l’unica soluzione per agevolare l’arrivo di Bereszynski. Attualmente, la pista più concreta conduce all’estero: una squadra greca ha manifestato interesse effettuando un sondaggio, senza però ancora concretizzare l’acquisto.

La situazione rimane pertanto in sospeso e tutto dipenderà dagli sviluppi delle prossime ore. Qualora Verre trovasse una nuova collocazione, l’ingaggio di Bereszynski in Sicilia diventerebbe realtà; in caso contrario, il mercato rosanero si chiuderà senza ulteriori movimenti. Lo scrive il Giornale di Sicilia.



