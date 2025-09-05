Lucchesi: "Baldini? Un innovatore, darà un taglio nuovo" ​​

Fabrizio Lucchesi, ora al Pisa ma con un passato sl Palermo, è intervenuto su Tuttomercatoweb tratrando cari temi

Tra questi, l’esordio di Baldini. “E’ sempre stato un allenatore da club. Ha maturato grande esperienza. E’ un innovatore, darà un taglio nuovo ad una categoria importante come l’Under 21. Porta esperienza e tanta voglia di determinare”.

Poi, l’opinione sul mercato. “Un mercato caratterizzato da poca disponibilità finanziaria. Sono arrivati calciatori con una carta di identità che pesa. Il mercato nazionale soffre di mancanza di liquidità. E le operazioni fatte ne sono la prova”.



