Palermo, Gomis lavora per recuperare dall'infortunio: "Le travail continue" / FOTO ​​

Alfred Gomis lavora per recuperare il prima possibile dal guaio fisico. Lo stesso portiere del Palermo ha lanciato un chiaro segnale attraverso il suo account Instagram postando una storia che lo ritrae durante gli esercizi.

Il calciatore ha subìto un infortunio (nuovamente ad agosto, come accaduto un anno fa) e per questo motivo il club è corso ai ripari prelevando le alternative. Gomis scrive a corredo del post: “Le travail continue“.