Inzaghi e il messaggio a Gattuso: "Spero trasferisca la sua passione alla squadra" ​​

Un mediano in panchina, tra filosofi e poeti. Così la Gazzetta racconta l’esordio di Rino Gattuso da commissario tecnico dell’Italia, attesa stasera a Bergamo contro l’Estonia. Non è più tempo di estetica: “Vincere, pulito o sporco che sia” ha dichiarato il c.t., consapevole che la corsa al Mondiale 2026 si è complicata dopo la sconfitta di Oslo. Per rialzarsi servono concretezza, spirito di sacrificio e soprattutto gol.

L’Italia riparte con un modulo offensivo: due punte, Retegui e Kean, sostenute dagli esterni Politano e Zaccagni. In mezzo Barella e Tonali, mentre sulle fasce agiranno Di Lorenzo e Dimarco. A guidare la difesa Bastoni e Calafiori. “Conta l’atteggiamento, non la tattica” ha sottolineato Gattuso, chiamando la squadra a una prova di carattere più che di schemi.

Inzaghi incoraggia l’amico: «Porta la tua passione in Nazionale»

Alla vigilia, tanti ex compagni hanno fatto sentire la loro vicinanza. Alessandro Del Piero ha ricordato “la magia di momenti irripetibili”, Francesco Totti lo ha spronato con il suo classico “Daje Rino, daje Italia”.





Tra i messaggi più sentiti quello di Filippo Inzaghi, oggi allenatore del Palermo: “Siamo tutti agitati perché vedere un campione del mondo su quella panchina è un’emozione. Gli faccio un in bocca al lupo e spero che trasferisca la sua passione alla squadra: tutti vogliamo il Mondiale e, se Rino ce la farà, saremo tutti contenti. Speriamo ci porti dove meritiamo!”.

Gattuso non promette magie, ma lotta e passione. La Nazionale ha davanti sei finali da giocare con “umiltà e arroganza”, come ama ripetere il c.t. La sua sfida non è soltanto tecnica: si tratta di trasmettere lo spirito che lo ha reso unico in campo. Con il sostegno di uomini come Inzaghi, Del Piero e Totti, il nuovo corso azzurro sa di poter contare su una spinta che va oltre la tattica.

